Сака хоче залишитись в Арсеналі до завершення кар'єри

Олександр Булава — 15 листопада 2025, 09:34
Букайо Сака
Instagram Букайо Сака

Вінгера лондонського Арсенала хоче залишитися в команді до завершення кар'єри.

Про це повідомляє GiveMeSport з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Наразі сторони ведуть переговори щодо нового контракту, адже його чинна угода закінчується влітку 2027 року.

Арсенал поділяє прагнення футболіста залишитися у клубі на решту своєї кар'єри.

Зазначається, що 24-річний англійський футболіст найближчими тижнями підпише новий довгостроковий контракт із клубом. У новому договорі передбачено підвищення зарплатні футболіста, яка наразі складає близько 295 тисяч фунтів на тиждень з урахуванням бонусів.

У поточному сезоні на рахунку Сака 6 голів у 14 матчах.

Нагадаємо, напередодні тренер збірної Норвегії прокоментував стан здоров'я капітана Арсенала.

