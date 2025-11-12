Тренер збірної Норвегії прокоментував стан здоров'я капітана Арсенала

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен висловився про стан здоров'я капітана Арсенала та національної команди Мартіна Едегора.

Слова фахівця наводить Goal.

"Процес іде стабільно. Він рухається у стабільному напрямку, але Едегор все ще далекий від повернення", – розповів Сольбаккен.

Зазначимо, що хоча хавбек точно не гратиме за збірну, він все ж приєднався до табору команди для підтримки партнерів у вирішальний момент – Норвегія має усі шанси кваліфікуватись на чемпіонат світу 2026 року з першого місця відбіркової групи.

Нагадаємо, Едегор отримав травму у матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема. У гравця діагностовано ушкодження медіальної колатеральної зв'язки лівого коліна.

Цього сезону норвежець зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі.

