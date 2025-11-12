Українська правда
Тренер збірної Норвегії прокоментував стан здоров'я капітана Арсенала

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 10:50
Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен висловився про стан здоров'я капітана Арсенала та національної команди Мартіна Едегора.

Слова фахівця наводить Goal.

"Процес іде стабільно. Він рухається у стабільному напрямку, але Едегор все ще далекий від повернення", – розповів Сольбаккен.

Зазначимо, що хоча хавбек точно не гратиме за збірну, він все ж приєднався до табору команди для підтримки партнерів у вирішальний момент – Норвегія має усі шанси кваліфікуватись на чемпіонат світу 2026 року з першого місця відбіркової групи.

Нагадаємо, Едегор отримав травму у матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема. У гравця діагностовано ушкодження медіальної колатеральної зв'язки лівого коліна.

Цього сезону норвежець зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі. 

Раніше повідомлялось, що колишній футболіст Арсенала став жертвою пограбування у власному будинку.

