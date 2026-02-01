Артета пояснив відсутність Сака у матчі з Лідсом в АПЛ

Головний тренер Арсенала Мікель Артета пояснив відсутність лідера команди Букайо Сака у складі проти Лідса.

Слова фахівця наводить пресслужба лондонців.

"У Сака було невелике ушкодження на розминці. Він не відчував себе достатньо комфортно, щоб розпочати гру, тому ми негайно ухвалили рішення провести ротацію і випустити Ноні. Те, як він готувався та чекав на свій шанс, дуже вплинуло на команду та підсумковий результат", – розповів Артета.

Цього сезону Сака зіграв 31 матч в усіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав сім результативних передач.

Арсенал після перемоги над Лідсом продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, набравши 53 залікові бали та випереджає Манчестер Сіті на сім очок ("містяни" мають гру в запасі).

Раніше "каноніри" оголосили про підписання студентського контракту зі своїм головним талантом.