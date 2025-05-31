Клуб Роналду планує підсилитися ще одним вінгером Ліверпуля

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас став головною трансферною ціллю саудівського Аль-Насра.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Саудівський колектив хоче розпочати перебудову команди, придбавши 28-річного колумбійця, який може об'єднатися з Кріштіану Роналду та іншим вінгером, який також виступав за мерсисайдців, Садіо Мане.

На Діаса претендує ще й Барселона, але їй буде важче оформити трансфер футболіста через цінник, який виставить Ліверпуль за нього.

Повідомляється, що Аль-Наср також збирається придбати центрбека Феєнорда Давіда Ганцко.

У сезоні-2024/25 Луїс Діас зіграв 50 матчів у складі Ліверпуля, відзначившись 17 голами та 8 асистами.

Раніше стало відомо, що Аль-Наср не розстанеться з Кріштіану Роналду – сторони погодили новий контракт.