Вони не зіграні – Сабо назвав проблему збірної України

Колишній футболіст та тренер Йожеф Сабо вважає, що у збірної України немає взаєморозуміння, оскільки вони довго не грали разом.

Слова експерта цитує сайт Український футбол.

"Чи слабша збірна України від Ісландії? Якщо брати по прізвищах, то, ні, звісно. У нас майже всі хлопці теж грають у Європі за непогані клуби, але в цьому-то й біда: вони не зіграні – бо один з Динамо, інший – з ПСЖ, третій – ще звідкись", – сказав експерт.

Також Сабо навів до прикладу Маліновського, який тривалий час не викликався до національної збірної України, тому йому буде важко звикнути до команди.

Нагадаємо, у перших двох турах Україна здобула лише один бал, зігравши внічию зі збірною Азербайджану (1:1) та поступалася Франції (0:2).10 та 13 жовтня національна команда проведе виїзний матч проти збірної Ісландії та домашній поєдинок проти Азербайджану.

