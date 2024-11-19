Його в Україні не сприймають: Сабо відреагував на рішення СAS задовольнити позов Тимощука
Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (СAS) задовольнити позов Анатолія Тимощука проти УАФ.
Його слова наводить Sport-express.ua.
"Та хрін із нею, з тією Лозанною, але я хочу запитати у Тимощука: "Що тобі це дасть? Ну виграв ти, а що далі?". Його в Україні не сприймають. Може, він думає, що на його пам'ятнику щось напишуть. Тимощук народився в Україні, яку російські війська щодня бомбардують, вбивають наших людей, а він продовжує працювати в країні-терористі.
Та що тут говорити, якщо він навіть про своїх дітей від першої дружини не думає, забув про них і не допомагає. Як можна піти проти своїх дітей, проти своєї крові? Я не розумію цього. Закінчиться війна, його діти вивчатимуть історію і зрозуміють, що їхній батько зрадив батьківщину. У Тимощука просто мізків немає! В Україну він уже не повернеться. Манкурт!", – заявив Сабо.
Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив позов зрадника України, нині тренера петербурзького Зеніта Анатолія Тимощука на рішення Української асоціації футболу (УАФ) щодо позбавлення його тренерської ліцензії та титулів на національному рівні.