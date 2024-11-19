Його в Україні не сприймають: Сабо відреагував на рішення СAS задовольнити позов Тимощука

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (СAS) задовольнити позов Анатолія Тимощука проти УАФ.

Його слова наводить Sport-express.ua.

"Та хрін із нею, з тією Лозанною, але я хочу запитати у Тимощука: "Що тобі це дасть? Ну виграв ти, а що далі?". Його в Україні не сприймають. Може, він думає, що на його пам'ятнику щось напишуть. Тимощук народився в Україні, яку російські війська щодня бомбардують, вбивають наших людей, а він продовжує працювати в країні-терористі.



Та що тут говорити, якщо він навіть про своїх дітей від першої дружини не думає, забув про них і не допомагає. Як можна піти проти своїх дітей, проти своєї крові? Я не розумію цього. Закінчиться війна, його діти вивчатимуть історію і зрозуміють, що їхній батько зрадив батьківщину. У Тимощука просто мізків немає! В Україну він уже не повернеться. Манкурт!", – заявив Сабо.