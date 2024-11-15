Сабо не вірить в успіх збірної України у матчі з Грузією

Український тренер Йожеф Сабо вважає, що збірна України не зможе розраховувати на перемогу над командою Грузії у Лізі націй.

Цитує наставника Sport.ua.

"На жаль, у збірної є кадрові проблеми: то один футболіст захворів, то інший, то травма. Тренеру доводиться змінювати гравців, наче рукавички. За цієї ситуації Сергій Ребров мусить запрошувати до лав національної команди хлопців з різних команд – зокрема, із Руха. Але ж питання в тому, наскільки високим є рівень того чи іншого гравця. Буває, дивлюсь я на наших футболістів, як вони тримають м’яч, просуваються з ним, як виконують передачі… Дуже слабкі хлопці. Дуже… Але нічого не вдієш: потрібно миритися з тим, що у нас є.

Хотілося б помилитись, але думаю, що ми програємо. У Грузії хороша команда. Тим паче, що вони гратимуть у Батумі. Українців там буде мало, адже ми знаємо, що у Грузії твориться, цей російський слід", – розповів Сабо.