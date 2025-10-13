Характер повинен зіграти свою роль: Сабо спрогнозував рахунок матчу Україна – Азербайджан

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що "синьо-жовті" здобудуть впевнену перемогу у матчі з Азербайджаном у межах 4 туру відбору на ЧС-2026.

Слова фахівця наводить Blik.

"Наша команда переможе з рахунком 3:0. Спортивна злість, характер і настрій повинні зіграти свою роль. Нам ці три очки потрібні, як повітря, для другого місця. Гра в останньому турі з Ісландією буде дуже важкою і вирішальною. А Франція може заздалегідь забезпечити собі перше місце, проти нас випустити третій склад і ми зачепимося за нічию або навіть переможемо", – сказав Сабо.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною розпочнеться о 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Раніше Сергій Ребров визначився зі стартовим складом команди.