Сабо: За Шапаренка н***я не дадуть!

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо вважає, що за Миколу Шапаренка не заплатять ту суму, яку хоче отримати президент клубу Ігор Суркіс.

Сабо жорстко розкритикував Шапаренка та інших гравців Динамо в інтерв’ю Sport-express.ua.

"Давно відома футбольна істина: покажіть мені вашу середню лінію і я скажу, яка у вас команда. А що в Динамо? Немає у нас нормальних півзахисників. Немає!

Шапаренко бігає, з нього вже зліпили незрозуміло кого… Пробач мені, але ж це і ви, журналісти, зробили з нього зірку! До небес їх возвеличили. А що ми бачимо? Ну, обмальовані обидві руки. Хай ще татуювання собі на шиї чи лобі зробить. Понаписували, що за нього там мільйони дадуть. Н***я за нього не дадуть! За що?

Ну а про захист я вже казав – цій пацанві треба знову йди до школи, а не у Лізі Європи грати! Три м’ячі Лаціо нам забило через дірку в центрі захисту, де грав цей хлопчик (Тарас Михавко – прим.). Де він був? Справа в нас грає Тимчик, вже не пацан, а на його фланзі прохідний двір. Від гравця команди-суперника він грає на відстані в п’ять метрів. Та це п****ць! Ти ж повинен грати щільно один в один, не дати йому продихнути!

Я дуже перепрошую за різкі слова, але я так кажу, бо сильно переживаю за Динамо, за Шовковського. З цими гравцями потрібно дуже багато займатися. В нашому чемпіонаті вони щось можуть показати, бо й інші команди ніякі, а в Європі нам нічого не світить. На жаль", – сказав Сабо.