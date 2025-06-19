Його піарять журналісти: Сабо – про інтерес клубів АПЛ до Ваната
Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо розкритикував нападника київського клубу Владислава Ваната за гру на молодіжному Євро-2025.
Цитує наставника Blik.
"Провал на Євро-2025? Такий у нього клас. Він може забивати тільки в нашому чемпіонаті, який зараз низького рівня, а в міжнародних іграх Ваната не видно. Я взагалі не вірю, що Ванатом цікавляться Арсенал і Манчестер Юнайтед. Його журналісти піарять, так само як і Судакова з Шапаренком, який теж зник.
Та не буде Ванат грати в АПЛ! Ну не дано йому це, зрозумійте. А якщо його і куплять, то буде сидіти в запасі, в випадку, коли взагалі в заявку потрапить. Це моя думка. Подивіться на Довбика в Ромі. Він же взагалі не рухається, стоїть, як приклеєний, біля захисника", – сказав Сабо.
Нагадаємо, вчора, 18 червня, збірна України у третьому турі групового етапу молодіжного Євро-2025 програла Нідерландам 0:2 і припинила боротьбу на турнірі, не пробившись у плейоф.
Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів.
У сезоні 2024/25 Владислав провів 45 матчів за Динамо у всіх турнірах, у яких забив 21 гол і віддав 9 результативних передач. Контракт форварда з "біло-синіми" розрахований до червня 2027 року.