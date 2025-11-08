Що він робив на полі: Сабо розкритикував капітана Динамо за матч зі Зрінські

Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо залишився незадоволений грою капітана киян Віталія Буяльського у матчі проти Зрінські (6:0) в межах 3 туру Ліги конференцій.

Цитує тренера Blik.ua.

"Є в мене питання до Буяльського, наприклад. Що він робив на полі, особливо у першому таймі? Ну, ніякий у відборі. Ні-я-кий. Те саме можу сказати й про Піхальонка. Та й взагалі у Динамо відсутній малюнок гри, як і раніше…

У другому таймі грали ніби й добре, але знову недостатньо швидко, атаки були не надто розмашисті, купа браку. Та після перемоги 6:0 хто зважатиме на мої слова? Що б я не сказав, не почують критику", – сказав Сабо.