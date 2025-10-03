Сабо: Бражку потрібно заново вчитися грати в футбол, Ярмоленко – на пенсію

Відомий український тренер Йожеф Сабо розкритикував гру гравців Динамо Володимира Бражко, Миколи Шапаренко та Андрія Ярмоленка у матчі з Крістал Пелес у 1 турі Ліги конференцій.

Цитує наставника BLIK.ua.

Тренер вважає, що деякі гравці киян загальмувалися у своєму розвитку.

"Деякі гравці, яких я раніше хвалив, сподівався, що вони виростуть у хороших майстрів, загальмувалися у своєму розвитку, перестали розвиватися.

Бражку треба йти в ДЮСШ і заново навчатися грати у футбол. У моменті з другим пропущеним голом Динамо, ти мене вибач, але, що з ним зробив суперник на фланзі? На парі сантиметрів розкрутив його, обійшов, віддав пас і все – гол у нашу сітку воріт.

А що робить на полі Шапаренко? Я просто не розумію… Та й Ярмоленко. Хороший був футболіст, але ж уже ветеран. Він не встигає вже грати на такому рівні. От ти його бачив у грі?

Ярмоленко іти на пенсію? Звісно. Дивно, що він сам цього не розуміє. Як грали футболісти Крістал Пелес? Все на швидкості, один, два-три дотики до м’яча максимум. А що Динамо?

І я ж не критикую Ярмоленка і решту динамівців, а просто говорю, що бачу. Що коїться у команді – не розумію, повторюсь", - сказав Сабо.