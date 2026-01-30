Винен Енріке: Сабо – про труднощі Забарного у ПСЖ

Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає, що головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке повинний більше довіряти українському захиснику Іллю Забарному.

Слова тренера надає "Український футбол".

"У Борнмуті Забарний був свій, а в ПСЖ зовсім інше середовище. Моя думка – що винен головний тренер Луїс Енріке. Він купив Забарного на місце капітана Маркіньйоса, якого дуже поважають гравці ПСЖ.

Енріке то ставить, то не ставить Забарного, стабільності немає, хоча Ілля хороший футболіст. Якщо ти купуєш гравця за такі гроші, то він має грати. Без ігрової практики буде спад", – сказав Сабо.