Винен Енріке: Сабо – про труднощі Забарного у ПСЖ

Олександр Булава — 30 січня 2026, 01:05
Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає, що головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке повинний більше довіряти українському захиснику Іллю Забарному.

Слова тренера надає "Український футбол".

"У Борнмуті Забарний був свій, а в ПСЖ зовсім інше середовище. Моя думка – що винен головний тренер Луїс Енріке. Він купив Забарного на місце капітана Маркіньйоса, якого дуже поважають гравці ПСЖ.

Енріке то ставить, то не ставить Забарного, стабільності немає, хоча Ілля хороший футболіст. Якщо ти купуєш гравця за такі гроші, то він має грати. Без ігрової практики буде спад", – сказав Сабо.

Напередодні гру українського оборонця розкритикував колишній нападник збірної Франції Крістоф Дюгаррі. Він вважає, що підписання Забарного стало провалом для спортивного директора клубу.

У поточному сезоні захисник провів за ПСЖ 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем.

