Дюгаррі: Кампуш припустився помилки, запросивши Забарного

Колишній нападник збірної Франції Крістоф Дюгаррі заявив, що трансфер українського захисника Іллі Забарного та воротаря Люки Шевальє до ПСЖ став провалом для спортивного директора клубу.

Слова Дюгаррі наводить Рlanetepsg.

"У клуб привели двох виконавців, намагаючись інтегрувати їх у загальну структуру ПСЖ. Проте деталі не стикуються, і схема не дає результату!" – підкреслив колишній футболіст.

Окремо француз наголосив на тому, що керівництво клубу не отримало того рівня гри, на який розраховувало під час підписання контрактів:

"Ситуацію ще можна виправити, але зараз Луїш Кампуш і Луїс Енріке розчаровані грою Забарного та Шевальє. Вони не розраховували побачити футболістів у такій формі на поточному відрізку чемпіонату. Вважаю, у клубі сподівалися на успішніший розвиток подій. На даний момент я переконаний, що Луїш Кампуш припустився помилки".

У поточному сезоні Ілля Забарний провів за ПСЖ 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем.

Показники Люки Шевальє налічують 26 поєдинків, у яких він пропустив 28 м'ячів та 10 разів відстояв "на нуль".

Нагадаємо, що ПСЖ на виїзді переміг Осер у межах 19-го туру французької Ліги 1.