УАФ висунула Шевченка кандидатом у члени Виконавчого комітету УЄФА

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко був висунутий виконкомом організації кандидатом у члени виконавчого комітету УЄФА.

Про це це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Рішення було прийнято у п'ятницю, 31 січня, на засіданні Виконавчого комітету УАФ.

Чинний президент УАФ претендуватиме на одну з двох позицій у виконавчому комітету УЄФА з терміном повноважень на два роки.

Також виконком обрав делегатів від УАФ на 49-й Конгрес УЄФА, що відбудеться 3 квітня 2025 року в Белграді (Сербія).

Ними стали президент УАФ Андрій Шевченко, віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко та генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко.

Раніше президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко подивився тренування мадридського Реала та поспілкувався з головним тренером Карло Анчелотті.