У нього немає підтримки: Сабо – про гру Довбика у збірній України

Український тренер Йожеф Сабо вважає, що результативність Артема Довбика у збірній України пов'язана з підтримкою нападника в атаці команди.

Цитує Сабо Sport.ua.

"Справжній форвард повинен відзначатися стабільністю і регулярно забивати. Але цього у нашої збірної ми не бачимо. Взяти хоча б того ж Довбика. Коли він грав у Жироні, його досить ефективно постачали передачами обидва крайки – лівий і правий півзахисники, які відзначалися високою швидкістю і вмінням загострювати гру.

Левову частку м'ячів Артем забив після їхніх прострілів, навісів та пасів. А от у збірній такої продуктивності від гравців, які б стабільно постачали гострими передачами, Довбик не має", – розповів Сабо.