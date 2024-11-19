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У нього немає підтримки: Сабо – про гру Довбика у збірній України

Олександр Булава — 19 листопада 2024, 21:40
У нього немає підтримки: Сабо – про гру Довбика у збірній України
Артем Довбик
УАФ

Український тренер Йожеф Сабо вважає, що результативність Артема Довбика у збірній України пов'язана з підтримкою нападника в атаці команди.

Цитує Сабо Sport.ua.

"Справжній форвард повинен відзначатися стабільністю і регулярно забивати. Але цього у нашої збірної ми не бачимо. Взяти хоча б того ж Довбика. Коли він грав у Жироні, його досить ефективно постачали передачами обидва крайки – лівий і правий півзахисники, які відзначалися високою швидкістю і вмінням загострювати гру.

Левову частку м'ячів Артем забив після їхніх прострілів, навісів та пасів. А от у збірній такої продуктивності від гравців, які б стабільно постачали гострими передачами, Довбик не має", – розповів Сабо.

Зазначимо, що в активі Довбика 1 гол у поточному розіграші Ліги націй.

Матч Албанія – Україна розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Збірна України з футболу Артем Довбик Йожеф Сабо

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