Це помітний мінус: Сабо – про шанси Шахтаря у плейоф Ліги конференцій

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо оцінив результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій для донецького Шахтаря.

Його слова передає Meta.ua.

Сабо вважає, що Лех є кращим варіантом для "гірників" ніж турецький Самсунспор. Донецький колектив матиме ігрову перевагу, але великим недоліком є те, що обидві зустрічі відбудуться у Польщі.

"Лех, на мою думку, кращий варіант для Шахтаря, ніж Самсунспор. У польських клубів немає такої гучної історії в єврокубках, як у турецьких. Та й сам чемпіонат Туреччини буде сильнішим за польський.

Інша річ, що обидва поєдинки відбудуться у Польщі. Це помітний мінус для "гірників". Я б на їхньому місці, якщо є така нагода, переніс би домашню гру в іншу країну. Хоча я обурений, чому не можна грати, наприклад, у Львові. Ну, це така справа.

До першого матчу проти Леха Шахтар проведе вже три поєдинки у Прем'єр-лізі, тож ігровий тонус команда трохи набере. Тому у відсотковому співвідношенні перевага української команди, гадаю, 60 на 40", – розповів Сабо.