Його розпіарили журналісти: Сабо – про лідера Шахтаря

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо не вірить у перспективи півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.

Цитує тренера Blik.

Сабо вважає, що Судакова розпіарили ЗМІ.

"Про Судакова навіть не згадуйте. Це журналісти його розпіарили. Я не знаю, хто його купить, а якщо і куплять, то він не буде там основним.

У Європі зовсім інший футбол, і півзахисники повинні вміти не тільки атакувати, але й відбирати", – розповів Сабо.