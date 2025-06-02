Його розпіарили журналісти: Сабо – про лідера Шахтаря
Георгій Судаков
ФК Шахтар
Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо не вірить у перспективи півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.
Цитує тренера Blik.
Сабо вважає, що Судакова розпіарили ЗМІ.
"Про Судакова навіть не згадуйте. Це журналісти його розпіарили. Я не знаю, хто його купить, а якщо і куплять, то він не буде там основним.
У Європі зовсім інший футбол, і півзахисники повинні вміти не тільки атакувати, але й відбирати", – розповів Сабо.
У сезоні-2024/25 Судаков провів 37 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначився 15 голами та 6 асистами.
Наразі головним претендентом на підписання Судакова є Наполі. Раніше повідомлялося про те, що італійський клуб готує заключну пропозицію щодо трансферу українця.