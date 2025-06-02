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Його розпіарили журналісти: Сабо – про лідера Шахтаря

Олександр Булава — 2 червня 2025, 23:57
Його розпіарили журналісти: Сабо – про лідера Шахтаря
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо не вірить у перспективи півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.

Цитує тренера Blik.

Сабо вважає, що Судакова розпіарили ЗМІ.

"Про Судакова навіть не згадуйте. Це журналісти його розпіарили. Я не знаю, хто його купить, а якщо і куплять, то він не буде там основним.

У Європі зовсім інший футбол, і півзахисники повинні вміти не тільки атакувати, але й відбирати", – розповів Сабо.

У сезоні-2024/25 Судаков провів 37 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначився 15 голами та 6 асистами.

Наразі головним претендентом на підписання Судакова є Наполі. Раніше повідомлялося про те, що італійський клуб готує заключну пропозицію щодо трансферу українця.

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