Сабо назвав гравця, який потрібен збірній України

Володимир Варуха — 14 жовтня 2025, 08:34
Руслан Маліновський
Колишній наставник національної збірної заявив, що Руслан Малиновський є ключовою особою для збірної України.

Його слова цитує BLIK.UA.

"Пригадуєте, я говорив, що Малиновський дуже потрібен збірній України та прекрасно, що повернувся в гру. Це прекрасний футболіст і зараз він у хорошій фізичній формі. У півзахисті Руслан відпрацьовує від і до. У нього прекрасна ліва нога, бачення поля та у відборі він хороший. Що ще потрібно?", – заявив екстренер.

У матчі проти збірної Азербайджану Руслан Малиновський став "Левом матчу". Футболіст італійської Дженоа успішно провів поєдинок, в якому відзначився забитим голом та асистом на Олексія Гуцуляка.

Також Малиновський добре відіграв і у поєдинку проти Ісландії, який відбувся 10 жовтня у Рейкʼявіку. Тоді півзахисник відзначився двома забитими голами та допоміг команді здобути перемогу.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомляв про травму ключового гравця національної команди.

