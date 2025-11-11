Клуби МЛС не хочуть підписувати Неймара

Ряд клубів МЛС відмовилися від ідеї підписати зіркового бразильського форварда Сантоса Неймара.

Про це повідомляє ESPN.

Контракт 33-річного ветерана з Сантосом діє до кінця грудня поточного року та, ймовірно, не буде продовжений. Неймар розглядає МЛС як один із варіантів продовження кар'єри, проте північноамериканські клуби не в захваті від ідеї підписання бразильського ветерана. Вони вважають, що поясна нападника у команді принесе більше проблем, ніж користі, через часті травми та проблеми з дисципліною.

Найактивніше варіант із Неймаром розглядали Інтер Маямі та Чикаго Файр, проте обидва клуби зрештою від цього варіанту відмовилися. Змінити думку керівництва Інтера Маямі могла би лише особиста просьба лідера команди Ліонеля Мессі, який раніше грав разом із Неймаром у Барселоні та ПСЖ.

У поточному сезоні на рахунку Неймара 6 голів і 3 асисти в 23 матчах за Сантос у всіх турнірах.