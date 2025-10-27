Неймар може залишити Сантос

Батько та агент Неймара минулого тижня звернувся до керівництва Сантоса з пропозицією продовжити контракт, який завершується 31 грудня.

Про це повідомляє видання O Globo.

Сантос не проявляє великого бажання залишати зірку ще на пів року – до чемпіонату світу 2026. Не виключено, що й сам Неймар не надто прагне залишатися, адже його шанси повернутися до збірної стають дедалі меншими.

Після повернення до Сантоса 33-річний нападник провів 21 матч у всіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 3 результативні передачі.Сантос – це перший клуб Неймара, за який він виступав з 2009 до 2013 року.

Після цього футболіст перейшов до Барселони, а також встиг пограти в ПСЖ та Аль-Хілялі.

