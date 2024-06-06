Степанюк підписав контракт із новим клубом

Руслан Степанюк повернувся у Верес.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, 32-річний нападник уже підписав довгостроковий контракт зі своїм старим-новим клубом. Степанюк виступав за Верес з 2016 до 2018 року. Тоді він став найкращим бомбардиром Першої ліги-2016/17. Його 24 голи у 33 матчах допомогли рівнянам повернутися в УПЛ.

Попереднім клубом Руслана була Ворскла, в якій він відіграв 4 з половиною року. За цей період креативний форвард забив 34 голи та віддав 29 асистів у 121 матчі. Напередодні Степанюк зворушливо попрощався з полтавським клубом.

Цікаво, що фаворитом на підписання Степанюка вважався Металіст 1925. На рішення футболіста могли вплинути сімейні обставини, адже його дружина з Рівного.