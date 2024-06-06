З Вами я став краще як людина та футболіст: Степанюк зворушливо попрощався з Ворсклою

Руслан Степанюк розповів, що за 4 з половиною роки у Ворсклі зріс як людина та професіонал.

Про це він написав у пості-прощанні з полтавським клубом.

"Хочу подякувати Ворсклі за цю сторінку мого життя, таку багату на емоції! З Вами я став краще як людина та футболіст! Отримав неабиякий досвід у своїй футбольній кар'єрі, що є дуже цінним для мене! Дякую кожному Працівнику Клубу за те, що допомагали відчувати себе футболістом!

Дякую, Командо, за ці прекрасні 4,5 роки, вони будуть для мене незабутніми! Дякую нашим Вболівальникам за їх підтримку і наснагу в кожному матчі. Бажаю Ворсклі в майбутньому тільки перемог! Частина мого серця залишилася в Полтаві. Дякую Нашим ЗСУ за можливість грати у футбол.

Слава Україні", — написав Степанюк.

Руслан виступав за Ворсклу з другої половини сезону-2019/20. У складі "біло-зелених" форвард провів 121 матч у всіх турнірах, відзначившись 34 голами та 29 асистами.

Нещодавно повідомлялося, що Степанюк може продовжити кар’єру у клубі Першої ліги.