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Є пропозиція від Металіста 1925: один з лідерів Ворскли покинув команду

Микола Дендак — 23 травня, 15:19
Є пропозиція від Металіста 1925: один з лідерів Ворскли покинув команду

Нападник полтавської Ворскли Руслан Степанюк покинув команду та може перейти в харківський Металіст 1925.

Про це повідомляє Sport-express.ua.

Зазначається, що харків'яни вже надіслали пропозицію футболісту щодо продовження кар'єри.

У поточному сезоні форвард зіграв 33 матчі за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Наразі Руслан є найкращим бомбардиром цієї кампанії у складі Ворскли. Його контракт з командою чинний до 30 червня 2024 року.

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За тур до кінця чемпіонату полтавці посідають 8 сходинку в турнірній таблиці, а Металіст 1925 перебуває на останньому місці.

Нагалаємо, нещодавно стало відомо, що Ворскла планує продовжити контракт з головним тренером команди Сергієм Долганським.

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