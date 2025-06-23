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Зоря може підписати колишнього капітана Вереса – джерело

Олексій Мурзак — 23 червня 2025, 12:19
Зоря може підписати колишнього капітана Вереса – джерело
Руслан Степанюк
НК Верес

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник зацікавлений у запрошенні в луганську команду колишнього нападника Вереса Руслана Степанюка, з яким він свого часу працював у Ворсклі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Також за інформацією джерела, можливий трансфер форварда не розглядали Олександрія та Карпати.

"Однак спершу новому-старому керманичу Зорі слід обговорити з керівництвом клубу поточний склад нападників. Серед них - ще один досвідчений гравець, Пилип Будківський. А зробити це можна буде лише в перші дні зборів Зорі у Словенії", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Верес оголосив про відхід Степанюка 11 червня. У сезоні-2024/25 він зіграв 31 матч у всіх турнірах, у 24 з них виводив команду на поле з капітанською пов'язкою. На його рахунку 6 голів і 2 результативні передачі.

Всього за Верес Степанюк провів 99 матчів (60 – в УПЛ, 33 м в Першій лізі і 6 в Кубку України). У сезоні 2016/2017 він разом з рівнянами завоював бронзу і став найкращим бомбардиром Першої ліги.

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