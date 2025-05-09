УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 21 туру

Українська Прем’єр-Ліга визначила найкращого гравця та тренера 21 туру чемпіонату, а також назвала символічну зірну після догравання перенесеного поєдинку між Кривбасом та Лівим Берегом (4:0).

Про це повідомила пресслужба ліги.

Найкращим тренером туру було визнано наставника рівненського Вереса Олега Шандрука. Він випередив коуча Карпат Владислава Лупашка та головного тренера Зорі Младена Бартуловича.

У заочному спорі за звання найкращого гравця 21-го туру беззаперечну перемогу здобув герой матчу Верес – Полісся (5:1) Руслан Степанюк, який оформив дубль у ворота житомирян, і ще у двох голах взяв безпосередню участь (гольова та передгольова передачі).

До п'ятірка рейтингу також увійшли: Олександр Філіппов (Олександрія), Єгор Твердохліб (Кривбас), Яків Кінарейкін (Карпати) та Віталій Дахновський (Верес).

Символічна збірна 21 туру УПЛ

З турнірними розкладами за три тури до завершення першості можна ознайомитися ТУТ.