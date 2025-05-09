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УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 21 туру

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 14:50
УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 21 туру

Українська Прем’єр-Ліга визначила найкращого гравця та тренера 21 туру чемпіонату, а також назвала символічну зірну після догравання перенесеного поєдинку між Кривбасом та Лівим Берегом (4:0).

Про це повідомила пресслужба ліги.

Найкращим тренером туру було визнано наставника рівненського Вереса Олега Шандрука. Він випередив коуча Карпат Владислава Лупашка та головного тренера Зорі Младена Бартуловича.

У заочному спорі за звання найкращого гравця 21-го туру беззаперечну перемогу здобув герой матчу Верес – Полісся (5:1) Руслан Степанюк, який оформив дубль у ворота житомирян, і ще у двох голах взяв безпосередню участь (гольова та передгольова передачі).

До п'ятірка рейтингу також увійшли: Олександр Філіппов (Олександрія), Єгор Твердохліб (Кривбас), Яків Кінарейкін (Карпати) та Віталій Дахновський (Верес).

Символічна збірна 21 туру УПЛ

З турнірними розкладами за три тури до завершення першості можна ознайомитися ТУТ.

Карпати Кривбас Лівий берег Полісся Руслан Степанюк Чемпіонат України, УПЛ Філіппов Владислав Лупашко Єгор Твердохліб Олег Шандрук Віталій Дахновський Верес Рівне

Владислав Лупашко

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