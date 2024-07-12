Ротань розповів про мету збірної України на Олімпійських іграх-2024

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань вважає, краще не ставити мети для команди на Олімпійських іграх-2024 і формувати задачі від гри до гри.

Його слова передає УАФ.

"Щодо мети на турнірі, то хочеться крок за кроком іти вперед. Не хочу нічого прогнозувати. Зараз наша мета — добре підготуватися, і вже потім, від матчу до матчу, будемо ставити завдання. Я вважаю, що так буде краще і спокійніше гравцям. Не хочеться на них тиснути.

Ми чудово розуміємо, що деякі наші виконавці ще не грали на турнірах такого рівня, тож їм буде важко. Ми повинні всім тренерським штабом прийняти цей психологічний тиск на себе. Треба, щоб хлопці почувалися розкуто, адже лише в такому стані вони зможуть продемонструвати свої найкращі якості", — сказав наставник.

На груповому етапі Олімпійських ігор команда Ротаня зіграє проти Аргентини, Марокко та Іраку. Перший матч на Іграх-2024 Україна зіграє 24 липня проти Іраку. Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на ОІ. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді.