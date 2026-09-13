Ротань – про матч з Лівим Берегом: Бійцівські якості в УПЛ на найвищому рівні

Головний тренер Полісся Руслан Ротань підсумував мінімальну перемогу над Лівим Берегом в 6 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Хочеться сказати комплімент Лівому Берегу. Вони дуже щільно оборонялися, давала нам дуже мало простору і у цьому просторі нам потрібно було швидше приймати рішення.

З іншої сторони, після того як ми відкрили рахунок, треба було реалізовувати свої моменти значно краще. І тоді б гра для нас стала б значно легшою. А так – 1:0, рахунок такий слизький і, в принципі, нервова гра до завершення матчу", – сказав фахівець.