Малиновський відреагував на відхід Джилардіно з Дженоа
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський подякував колишньому головному тренеру команди Альберто Джилардіно.
Про це гравець повідомив в Instagram.
"Дякую, Містере, за те, що ви для нас зробили. За те, що ви завжди залишалися людяним і добрим, навіть у важкі часи.
Для мене велика честь знати вас. Я багато чому навчився у вас. Ви створили атмосферу сім'ї, ми вдячні вам за все. Ми не прощаємося. Бажаю успіхів у майбутньому", – написав Малиновський.
Напередодні "грифони" звільнили Альберто Джилардіно. 42-річний італійський тренер очолював Дженоа з грудня 2022 року, минулого року повернув команду в Серію А після річної перерви.
Наразі новим головним тренером призначено французького фахівця Патріка Вієйру.
В поточному сезоні генуезька команда посідає 17 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 10 очками в 12 матчах. Зону вильоту Дженоа випереджає лише на один бал.