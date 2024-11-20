Малиновський відреагував на відхід Джилардіно з Дженоа

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський подякував колишньому головному тренеру команди Альберто Джилардіно.

Про це гравець повідомив в Instagram.

"Дякую, Містере, за те, що ви для нас зробили. За те, що ви завжди залишалися людяним і добрим, навіть у важкі часи.

Для мене велика честь знати вас. Я багато чому навчився у вас. Ви створили атмосферу сім'ї, ми вдячні вам за все. Ми не прощаємося. Бажаю успіхів у майбутньому", – написав Малиновський.