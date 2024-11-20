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Малиновський відреагував на відхід Джилардіно з Дженоа

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 18:52
Малиновський відреагував на відхід Джилардіно з Дженоа
Руслан Малиновський

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський подякував колишньому головному тренеру команди Альберто Джилардіно.

Про це гравець повідомив в Instagram.

"Дякую, Містере, за те, що ви для нас зробили. За те, що ви завжди залишалися людяним і добрим, навіть у важкі часи.

Для мене велика честь знати вас. Я багато чому навчився у вас. Ви створили атмосферу сім'ї, ми вдячні вам за все. Ми не прощаємося. Бажаю успіхів у майбутньому", – написав Малиновський.

Напередодні "грифони" звільнили Альберто Джилардіно. 42-річний італійський тренер очолював Дженоа з грудня 2022 року, минулого року повернув команду в Серію А після річної перерви.

Наразі новим головним тренером призначено французького фахівця Патріка Вієйру.

В поточному сезоні генуезька команда посідає 17 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 10 очками в 12 матчах. Зону вильоту Дженоа випереджає лише на один бал.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський Альберто Джилардіно

Альберто Джилардіно

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