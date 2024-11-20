Дженоа оголосив про призначення Вієйри головним тренером
Дженоа оголосив про призначення на посаду головного тренера команди французького фахівця Патріка Вієйру..
Про це повідомляє клубна пресслужба.
Терміни контракту з наставником не розголошуються. Останнім місцем роботи 48-річного французького фахівця був Страсбур, який він покинув у липні поточного року.
Раніше він також працював з Нью-Йорком, Ніццою та Крістал Пелес. У період роботи зі Ніццою в нього виник конфлікт зі скандальним новачком Дженоа, Маріо Балотеллі.
Напередодні "грифони" звільнили Альберто Джилардіно. 42-річний італійський тренер очолював Дженоа з грудня 2022 року, минулого року повернув команду в Серію А після річної перерви.
В поточному сезоні генуезька команда посідає 17 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 10 очками в 12 матчах. Зону вильоту Дженоа випереджає лише на один бал.