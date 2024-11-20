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Дженоа оголосив про призначення Вієйри головним тренером

Станіслав Лисак — 20 листопада 2024, 12:30
Дженоа оголосив про призначення Вієйри головним тренером
Getty Images

Дженоа оголосив про призначення на посаду головного тренера команди французького фахівця Патріка Вієйру..

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Терміни контракту з наставником не розголошуються. Останнім місцем роботи 48-річного французького фахівця був Страсбур, який він покинув у липні поточного року.

Раніше він також працював з Нью-Йорком, Ніццою та Крістал Пелес. У період роботи зі Ніццою в нього виник конфлікт зі скандальним новачком Дженоа, Маріо Балотеллі.

Напередодні "грифони" звільнили Альберто Джилардіно. 42-річний італійський тренер очолював Дженоа з грудня 2022 року, минулого року повернув команду в Серію А після річної перерви.

В поточному сезоні генуезька команда посідає 17 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 10 очками в 12 матчах. Зону вильоту Дженоа випереджає лише на один бал.

Дженоа Альберто Джилардіно Патрік Вієйра

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