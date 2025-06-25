Легендарний нападник очолив клуб Серії А

Екстренер Дженоа Альберто Джилардіно став наставником Пізи.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Фахівець підписав дворічний контракт - до літа 2027 року, який включає опцію продовження ще на рік. Його зарплата складе 1 млн євро на рік.

На цій посаді Альберто замінить Філіппо Індзагі, який працював з командою протягом минулого сезону та вперше за 34 роки вивівши команду до Серії А, посівши друге місце у другому за силою дивізіоні.

Окрім Альберто, на посаду також претендували Андреа Пірло та Паоло Дзанетті, який міг залишити Верону цього літа.

Зазначимо, що останнім місцем роботи Джилардіно була Дженоа, яку він залишив у листопаді 2024-го.