Аутсайдер Серії А звільнив головного тренера

Володимир Максименко — 1 лютого 2026, 12:06
Піза

Аутсайдер Серії А Піза оголосив про звільнення Альберто Джилардіно з посади головного тренера. 

Про це повідомила пресслужба "нерадзуррі".

У клубі подякували фахівцю за відданість та роботу, яку він виконав протягом останніх місяців. Нового головного тренера Піза пообіцяла представити найближчим часом.

Нагадаємо, Джилардіно очолив колектив влітку 2025 року – за цей час під керівництвом екснападника Мілана Піза зіграла 25 матчів, з яких виграв лише два, 11 разів зіграв унічию та ще 12 програв. 

Після 23 турів у Серії А Піза посідає 19 місце, набравши лише 14 очок. 

Напередодні "чорно-сині" програли Сассуоло в матчі 23 туру чемпіонату Італії.

