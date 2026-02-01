Аутсайдер Серії А звільнив головного тренера

Аутсайдер Серії А Піза оголосив про звільнення Альберто Джилардіно з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба "нерадзуррі".

У клубі подякували фахівцю за відданість та роботу, яку він виконав протягом останніх місяців. Нового головного тренера Піза пообіцяла представити найближчим часом.

Нагадаємо, Джилардіно очолив колектив влітку 2025 року – за цей час під керівництвом екснападника Мілана Піза зіграла 25 матчів, з яких виграв лише два, 11 разів зіграв унічию та ще 12 програв.

Після 23 турів у Серії А Піза посідає 19 місце, набравши лише 14 очок.

Напередодні "чорно-сині" програли Сассуоло в матчі 23 туру чемпіонату Італії.