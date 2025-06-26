Легендарний форвард очолив новачка Серії А

Новим головним тренер Пізи призначено знаменитого в недавньому минулому форварда Альберто Джилардіно.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 42-річним фахівцем розрахований на два роки з опцією автоматичного продовження ще на один сезон у разі збереження прописки в Серії А.

На посаді головного тренера Пізи Джилардіно замінив іншого чемпіона світу 2006 року в складі збірної Італії, Філіппо Індзагі, який у сезоні-2024/25 вперше за 34 роки вивів Пізу в Серію А, проте покинув клуб, очоливши Палермо із Серії В.

Останнім місцем роботи Джилардіно була Дженоа, звідки його звільнили в листопаді 2024 року. Він працював із генуезьким клубом з 2022 року. Також очолював такі команди як Реццато, Про Верчеллі та Сієна.