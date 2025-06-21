Джилардіно незабаром очолить клуб із Серії А

Екстренер Дженоа Альберто Джилардіно незабаром стане наставником Пізи.

Про це пише Ніколо Скіра.

Новачок Серії А має намір суттєво попрацювати над підсиленням влітку. Розпочала Піза із посади головного тренера, яка після відходу Філіппо Індзагі є вакантною.

Зрештою, керівництво клубу зупинилося на кандидатурі Альберто Джилардіно. 42-річний тренер залишався без роботи з листопада минулого року після звільнення з Дженоа.

Невдовзі очікується офіційне підтвердження контракту з новим наставником. Джилардіно має підписати угоду до 2027 року із щорічною зарплатнею у розмірі 1 мільйона євро.

Піза завершила сезон на другій позиції у Серії B, що гарантує їй автоматичне підвищення до Серії A. Клуб повернеться в еліту італійськового футболу вперше за 34 роки.



