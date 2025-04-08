Питав арбітра щодо його рішень, – Костишин прокоментував поразку Колоса від Руха

Головний тренер Колоса Руслан Костишин залишився незадоволений певними рішеннями арбітра в матчі проти Руха, який його команда програла.

Слова фахівця наводить пресслужба ковалівського клубу.

"Наприкінці гри питав арбітра, чого таке рішення на останніх секундах. Він відповів: "Спірний м'яч". Я казав – так ми ж атакували, як віддали спірний м'яч супернику? Ось таке трактування.

Відверто, нічийний рахунок був би закономірним.

Була така в'язка гра, по такій погоді. Рух переважав у першому таймі, ми у другому. Вітер давав користь як одній команді, так і іншій.



Ми були в рівних умовах. Я дуже задоволений командою, навіть після сьогоднішньої гри. Так, було важко грати проти Руха в такому дусі, тому що команда грає у вертикальний футбол. І не створює багато умов, щоб одразу м'яч у них відбирали, десь від простоти, і цих умов дуже мало. Але ми намагаємося мінятися, щоб наша команда була більш динамічною.



Заміни по перерві по різному зіграли. Владою ще не в тому стані, щоб додати, а Олексій Сидоров вийшов доволі таки непогано. Взагалі, щастя потрібно заробити", – розповів Костишин.