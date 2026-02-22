Українська правда
Русин відзначився переможним голом у чемпіонаті Польщі

Денис Іваненко — 22 лютого 2026, 15:22
Русин відзначився переможним голом у чемпіонаті Польщі
Назарій Русин
ФК Арка

Український форвард Назарій Русин відіграв важливу роль у матчі 22 туру польської Екстракляси Арка Гдиня – ГКС Катовіце.

27-річний нападник вийшов у стартовому складі господарів і допоміг їм здобути вольову перемогу з рахунком 2:1. Він відзначився переможним голом наприкінці першого тайму.

Українець підхопив м'яч після успішного пресингу свого партнера по команді та без проблем переграв воротаря Катовіце. Назарія замінили на 76-й хвилині зустрічі.

Загалом у нинішньому сезоні він провів 16 матчів за польський колектив. Цей гол став третім для Русина у складі Арки.

Напередодні він також потрапив до збірної туру чемпіонату Польщі. Це сталось після попереднього взяття воріт українця.

