Русин без забитих м'ячів потрапив до збірної туру чемпіонату Польщі

Український форвард Арки Гдиня Назарій Русин потрапив до символічної збірної 23-го туру польської Екстракляси за версією SofaScore.

27-річний футболіст взяв участь у поєдинку проти Лехії Гданськ (2:2), в якому гол забив українець Іван Желізко.

У звітному матчі Русин не відзначився результативними діями, але отримав від статистичного порталу високу оцінку – 8,0 бала. Це дозволило українцю опинитися у символічній збірній туру.

Team of the Week provided by Sofascore

Це не перша відзнака українського нападника. За підсумком 20-го туру чемпіонату Польщі Назарій теж потрапив до символічної збірної.

Нагадаємо, що Русин виступає в Арці на правах оренди з літа 2025 року. У поточному сезоні форвард, права на якого належать Сандерленду, забив 3 голи у 17 матчах.