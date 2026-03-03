Русин без забитих м'ячів потрапив до збірної туру чемпіонату Польщі
Назарій Русин
Арка Гдиня
Український форвард Арки Гдиня Назарій Русин потрапив до символічної збірної 23-го туру польської Екстракляси за версією SofaScore.
27-річний футболіст взяв участь у поєдинку проти Лехії Гданськ (2:2), в якому гол забив українець Іван Желізко.
У звітному матчі Русин не відзначився результативними діями, але отримав від статистичного порталу високу оцінку – 8,0 бала. Це дозволило українцю опинитися у символічній збірній туру.
Це не перша відзнака українського нападника. За підсумком 20-го туру чемпіонату Польщі Назарій теж потрапив до символічної збірної.
Нагадаємо, що Русин виступає в Арці на правах оренди з літа 2025 року. У поточному сезоні форвард, права на якого належать Сандерленду, забив 3 голи у 17 матчах.