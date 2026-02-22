Забарний та Кащук потрапили до рейтингу найшвидших гравців Ліги чемпіонів

Міжнародний центр спортивних досліджень футболу (CIES) опублікував рейтинги максимальної швидкості гравців у поточному сезоні Ліги чемпіонів. У цей список потрапили центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний та вінгер Карабаха Олексій Кащук.

Про це повідомляється на сайті організації.

Забарний посів 14-те місце у своїй категорії, розвинувши швидкість 33,48 км/год. Лідером серед центральних оборонців став представник Манчестер Сіті Абдукодір Хусанов із показником 35,80 км/год.

Забарний перебрався до ПСЖ влітку 2025-го, підписавши контракт до кінця червня 2030 року. Відтоді у футболістів парижан провів 26 матчів, у яких відзначився дебютним голом.

Кащук став 13-м у рейтингу флангових півзахисників та нападників. Його максимальна швидкість склала 34,03 км/год. Найшвидшим у цій категорії та в усьому турнірі загалом визнано Ентоні Гордона з Ньюкасла, який розігнався до вражаючих 37,92 км/год.

Варто зазначити, що в поточному сезоні Олексій провів за азербайджанський клуб 27 матчів. За цей час на полі він встиг відзначитися 3 забитими голами та 3 результативними передачами.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке позитивно оцінив гру Забарного.