Русин опинився у збірній туру чемпіонату Польщі

Денис Іваненко — 10 лютого 2026, 12:06
Назарій Русин
Український нападник Арки Назарій Русин потрапив у символічну збірну 20 туру польської Екстракляси за версією статистичного порталу SofaScore.

Його команда зіграла внічию з рахунком 2:2 проти Легії. 27-річний форвард провів на полі в цій грі 70 хвилин.

Він відзначився одним голом. За свій виступ Русин отримав оцінку 8,2.

Зазначимо, що Русин виступає в Арці з вересня 2025 року. Ходили чутки, що він може взимку перейти в Карпати, проте цього так і не сталось.

У Польщі українець грає на правах оренди з англійського Сандерленда. В нинішній кампанії Назарій провів 14 матчів, у яких відзначився двома голами.

