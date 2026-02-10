Битва лідерів УПЛ: онлайн-трансляція контрольного матчу Шахтар – ЛНЗ

У вівторок, 10 лютого, відбудеться товариський поєдинок між донецьким Шахтарем і черкаським ЛНЗ.

Чинні лідери Української Прем'єр-ліги проведуть зустріч в Анталії. Вона розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Дивіться трансляцію контрольного матчу, організовану пресслужбою Шахтаря, у прямому етері на "Чемпіоні".

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – ЛНЗ

Зазначимо, що "фіолетові" у хорошому настрої підходять до цієї гри. Підопічні Віталія Пономарьова на зборах досі залишаються непереможними. Вони здобули вже шість перемог, обігравши: ФК Дукла (2:1), ФК Полонія (2:0), ФК Сараєво (2:1), ФК Железнічар (1:0) та двічі ковалівський Колос (1:0 та 2:1), а також зіграли внічию проти ЦСКА Софія (0:0).

Шахтар поки провів лише три контрольні матчі. "Гірники" поступилися ФК Гросашпах (1:2), а також здолати ФК Рига (2:1) та ФК Динамо Тбілісі (7:2).

Нагадаємо, що перші офіційні матчі Шахтар і ЛНЗ після зимової паузи проведуть наприкінці лютого. Черкаський колектив зіграє проти Епіцентра (21 лютого), а підопічні Арда Турана протистоятимуть Карпатам (22 лютого).