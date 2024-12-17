Український нападник покине англійський клуб у зимове трансферне вікно – джерело

Нападник Сандерленда Назарій Русин залишить клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Дмитро Вєнков.

Згідно з інформацією джерела, рішення про його відхід вже ухвалено. Поки невідомо, мова піде про оренду, чи повноцінний трансфер. Також невідомо, в який саме клуб може перейти український нападник.

Контракт Русина з клубом із Чемпіоншипа чинний до 30 червня 2027 року.

Востаннє Русин виходив на поле у складі Сандерленда ще 1 жовтня, коли зіграв 5 хвилин у матчі проти Дербі Каунті (2:0), після чого просидів на лаві запасних.

Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу Transfermarkt сума трансферу склала 2,5 млн євро. У сезоні-2023/24 він відіграв 22 матчі за "чорних котів"у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав один асист.