Потрібен час, щоб виправити ці помилки: Руні – про трансферну політику Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 12 листопада 2025, 20:58
Колишній гравець Манчестер Юнайтед Вейн Руні розкритикував трансферну політику клубу.

Цитує гравця Goal.

"Трансферна політика Манчестер Юнайтед до минулого літа була жахливою. Вони просто підписували гучні імена – подивіться на Лукаку, Златана, Погба. Це хороші гравці, але клуб просто запрошував зірок і витрачав на них величезні суми.

Потрібен час, щоб виправити ці помилки", – сказав Руні.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий викласти 120 млн фунтів за гравця Ноттінгема.

