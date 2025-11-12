Потрібен час, щоб виправити ці помилки: Руні – про трансферну політику Манчестер Юнайтед

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Вейн Руні розкритикував трансферну політику клубу.

Цитує гравця Goal.

"Трансферна політика Манчестер Юнайтед до минулого літа була жахливою. Вони просто підписували гучні імена – подивіться на Лукаку, Златана, Погба. Це хороші гравці, але клуб просто запрошував зірок і витрачав на них величезні суми.

Потрібен час, щоб виправити ці помилки", – сказав Руні.