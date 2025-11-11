Манчестер Юнайтед готовий викласти 120 млн фунтів за гравця Ноттінгема

Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні хавбека Ноттінгем Форест Елліота Андерсона.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

"Червоні дияволи" вже проінформували про це клуб 23-річного футболіста. За гравця як і раніше вимагають суму в розмірі 100–120 мільйонів фунтів.

Трансфер може бути здійснений тільки наступного літа. У контракті Андерсона з Форестом немає прописаної опції відступних.

Варто зазначити, що Елліот Андерсон – вихованець академії Ньюкасла, який продав його Ноттінгему у січні 2024 року за 41,2 мільйона євро. За неповні два роки у клубі Андерсон взяв участь у 54 матчах, у яких відзначився 2 голами та 7 результативними передачами.

Нагадаємо, що іншим претендентом на Елліота Андерсона є Манчестер Сіті, який готовий викласти велику суму, щоб придбати футболіста.