Незручно вийшло: легенду МЮ сфотографували під час випорожнення на вулиці після гучної вечірки

Легенда Манчестер Юнайтед і збірної Англії Вейн Руні опинився в центрі уваги через курйозний момент, який потрапив в обʼєктиви камер.

Під час нічної вечірки в Лондоні футболіста застукали в досить незручному моменті – Вейн справляв потребу просто біля стіни на вулиці.

Напередодні Руні відвідав церемонію British Boxing Awards 2025, що проходила у The Langham Hotel у п’ятницю ввечері. Після цього він разом із друзями вирушив до бару The Nest Rooftop у Мерілебоні, а потім продовжив вечір у відомому ресторані Novikov у Мейфері.

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Гулянка затягнулася до другої години ночі, після чого спортсмен був помічений у досить незручній ситуації – його сфотографували, коли він справляв потребу прямо на вулиці.

Попри інцидент, Руні не надто переймався та швидко повернувся до компанії, продовживши вечірку. Фото миттєво розлетілися мережею, викликавши хвилю обговорень серед фанатів і журналістів.

The Sun

The Sun

Нагадаємо, після завершення футбольної карʼєри Руні розпочав тренерську діяльність. Зараз легенда МЮ знаходиться без роботи, після того, як його звільнили з Плімута через незадовільні результати.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині футболіст отримав вилучення за те, що сходив "по-маленькому" просто на полі.