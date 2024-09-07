Огляд першої перемоги збірної Румунії після повернення Луческу

Збірна Румунії під керівництвом екстренера Динамо та Шахтаря Мірчі Луческу здобула перемогу над Косово в межах 1 туру Ліги націй УЄФА.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА-2024/25

1 раунд, Ліга C, група 2

Косово — Румунія 0:3 (0:1)

Гол: 0:1 - 40 Ман, 0:2 - 51 Марін, 0:3 - 82 Марін

Нагадаємо, що контракт румунського фахівця розрахований до 2026 року, а його ціллю є вихід із командою на чемпіонат світу-2026, та максимальний результат у Лізі націй.

Зазначимо, що Луческу вже очолював національну команду Румунії з 1981 до 1986 року. Збірна під його керівництвом зуміла вийти до фінальної частини чемпіонату Європи-1984. Колишній тренер команди Едвард Йорденеску на Євро-2024 довів Румунію до 1/8 фіналу, де вона розгромно програла збірній Нідерландів.