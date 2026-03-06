Трубіна рукавички передали в музей Бенфіки

Український воротар Анатолій Трубін отримав особливе визнання від Бенфіки.

Про це повідомляє Record.

Його рукавички урочисто передали до Музею Косме Даміао. Саме в них уродженець Донецька був під час історичного поєдинку проти мадридського Реала (4:2) в Лізі чемпіонів, коли забив переможний гол.

У музей поділилися фотографією та прокоментували передачу цього цінного історичного артефакту.

"Унікальні моменти. Історія лісабонської Бенфіки твориться щодня", – йдеться в повідомленні.

🧤 Momentos únicos. A história do @SLBenfica faz-se todos os dias! 🔴⚪



Luvas de Anatoliy Trubin

28 janeiro 2026

Estádio da Luz pic.twitter.com/KxrdeZPw3Q — Museu Benfica - Cosme Damião (@museubenfica) March 5, 2026

Нагадаємо, що вирішальний гол, який вивів "орлів" у плейоф Ліги чемпіонів, український воротар забив головою на останніх секундах матчу проти Реала. Це сталося 28 січня.

Загалом Трубін у нинішньому сезоні провів 40 ігор на клубному рівні. У них він пропустив 32 голи та 19 разів залишав свої ворота "сухими".

Наступний поєдинок команда українця зіграє 8 березня проти Порту в чемпіонаті Португалії. Зустріч місцевих грандів розпочнеться о 20:00 за київським часом.