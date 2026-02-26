Українська правда
Український тренер оцінив виступ Трубіна в матчі проти Реала

Денис Іваненко — 26 лютого 2026, 15:07
Олег Федорчук поділився враженнями від матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом і лісабонською Бенфікою (2:1).

Його слова цитує META.

Експерт окремо висловився про гру Анатолія Трубіна. Він вважає, що це не був провал для українського воротаря "орлів", але й команду він не врятував.

"З чотирьох ударів в площину воротар пропустив двічі. Та і в не зарахованому голі Реала була помилка Анатолія. В принципі, прямої провини Трубіна в пропущених м'ячах немає, але не можна сказати, що ці удари не беруться.

Не дивно, що оцінка голкіпера виявилася однією з найгірших у двох командах. Українець не провалив поєдинок, але й до активу його не запишеш. То був просто не день Трубіна", – вважає Федорчук.

Зазначимо, що в цьому матчі в заявці також були Андрій Лунін і Георгій Судаков. Проте обидва українські футболісти так і не з'явились на полі.

Реал за сумою двох матчів пройшов "орлів" з рахунком 3:1. В 1/8 фіналу "вершкові" заграють з англійським Манчестер Сіті або португальським Спортінгом.

Жеребкування цієї стадії турніру заплановане на п'ятницю, 27 лютого.

