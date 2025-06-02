"Рука Бога" не допомогла: Неймара вилучили після скандального епізоду в матчі з Ботафого
Неймар став "зіркою" у соцмережах, але цього разу не через геніальну дію на полі, а через спробу повторити легендарний гол Дієго Марадони.
У матчі 11-го туру бразильської Серії A між Сантосом і Ботафого зіркового бразильця вилучили за спробу забити рукою.
Перед скандальним епізодом Неймар ще більше розпалив атмосферу: він підійшов до трибуни суперників, приклав руку до вуха й заявив, що сьогодні обов’язково заб’є.
Свою "обіцянку" він виконав, але зробив це так, що арбітр одразу показав йому другу жовту картку – за "Руку Бога".
Відео моменту миттєво розлетілося соцмережами, викликавши хвилю мемів і гарячих дискусій серед фанатів.
Зрештою, Сантос програв 0:1 і залишається в зоні вильоту, що лише поглиблює кризу команди. Команда наразі посідає 18 сходинку, набрав 8 очок.
Нагадаємо, контракт 33-річного бразильця з клубом дійсний до липня. Сторони поки не вели переговорів про нову угоду.
Раніше повідомлялося, що кохана Неймара натякнула на третю вагітність на тлі скандалу про зраду футболіста з ескортницями.