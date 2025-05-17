Кохана Неймара натякнула на третю вагітність на тлі скандалу зі зрадою футболіста з ескортницями

Кохана форварда Сантоса і збірної Бразилії Неймара будує плани на майбутнє розширення родини.

У подкасті MaterniDelas Бруна Б'янкарді зізналася, що не проти розширити свою родину до трьох дітей.

"Ми говоримо про те, щоб мати трьох дітей разом, але хто знає! Подивимось... Ми цього хочемо, але також не хочемо великої паузи між народженнями – інакше втрачається рішучість", – з усмішкою зізналася Бруна.

Це вже не вперше вона натякає на третю дитину. Ще в грудні минулого року Бруна повідомила, що друга вагітність була запланованою і пройшла дуже швидко.

До речі, майбутнє поповнення знову буде дівчинкою! Про це Бруна в захваті розповіла ведучим на подкасті.

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Нагадаємо, перша донька Маві народилася в жовтні 2023 року. Також Неймар має старшого сина Луку від колишніх стосунків.

Не так давно у ЗМІ потрапила інформація щодо зради футболіста із 20 ескортнцями. Ця новина швидко облетіла соцмережі.

Пізніше публічно виступала одна із дівчат, яка була на тій вечірці, заявивши, що їх зв'язок був виключно "професійний".