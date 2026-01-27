Рух назвав клуби, з якими проведе спаринги в межах 2-го етапу зборів в Словенії

Рух проведе другий етап зборів у Словенії, в межах якого проведе 7 спарингів.

Список суперників оприлюднила пресслужба клубу.

Спаринг-партерами української команди будуть чорногорська Младость (3 лютого), австрійська Аустрія із Клагенфурта (4 лютого), хорватський Рудеш (7 лютого), словенські клуби Триглав (7 лютого), Радомлє (11 лютого), Брінє Гросуплє (12 лютого) та Олімпія (14 лютого).

Нагадаємо, перший етап зимових зборів підопічні Івана Федика проводять в Україні на клубній НТБ. Рух вже зіграв два спаринги: з юнацькою командою (2:0) та тернопільською Нивою (5:1).

Перед виїздом у Словенію команда зіграє ще 2 контрольних матчі – з Феніксом-Маріуполем (28 січня) та Миколаєвом (29 січня).

Напередодні УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 17-го туру чемпіонату України.